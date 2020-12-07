Президент Армении: Мы должны приложить больше усилий и энергии для восстановления и развития наших городов и деревень

«В этом году мы чтим память тысяч наших соотечественников, которые 32 года назад стали жертвами разрушительного землетрясения, переживая в душе и другую боль. В результате войны, которую развязали Азербайджан и Турция против Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.], мы имеем большое количество человеческих жертв, мы потеряли и часть территории Арцаха. В результате страна переживает многоуровневый кризис - морально-психологический, социально-экономический и кризис здравоохранения.

Еще раз выражаю соболезнования и поддержку семьям и родственникам погибших и желаю раненым скорейшего выздоровления», - согласно пресс-службе аппарата президента Армении, отметил Саркисян.

Президент подчеркнул, что мы должны приложить больше усилий и энергии для восстановления и развития наших городов и деревень.

К последствиям землетрясения и войны, по словам президента, в эти дни прибавилась и неспокойная внутриполитическая ситуация в стране.

«Но мы не имеем права отчаиваться и поддаваться эмоциям. Наше спасение в национальном согласии и единстве. Ведь именно благодаря этому мы смогли подняться из руин землетрясения 1988 года, сегодня также мы должны выйти из ситуации едиными силами. Ради наших героев, погибших вэтой войне, ради наших соотечественников, павших жертвами землетрясения 1988 года.

Я преклоняюсь перед их памятью, желаю здоровья, выдержки и стойкости их семьям и всем Вам, мира и процветания нашей стране», - также отметил президент Армении.