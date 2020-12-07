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Глава МИД Армении в Москве почтил память жертв Спитакского землетрясения

Делегация во главе с министром иностранных дел Армении Ара Айвазяном в понедельник посетила монастырский комплекс Армянской Апостольской Церкви в Москве, где возложила венок в память о жертвах Спитакского землетрясения.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, министр встретился с главой Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ, архиепископом Езрасом Нерсисяном.

Согласно сообщению, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по ряду вопросов.

Отметим, что в рамках визита планируется встреча Айвазяна с главой МИД России Сергеем Лавровым. На переговорах планируется обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества, взаимодействия по линии ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, а также ход реализации трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху.

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