Глава МИД Армении в Москве почтил память жертв Спитакского землетрясения

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, министр встретился с главой Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ, архиепископом Езрасом Нерсисяном.
Согласно сообщению, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по ряду вопросов.
Отметим, что в рамках визита планируется встреча Айвазяна с главой МИД России Сергеем Лавровым. На переговорах планируется обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества, взаимодействия по линии ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, а также ход реализации трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху.
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