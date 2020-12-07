Глава МИД Армении в Москве почтил память жертв Спитакского землетрясения

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, министр встретился с главой Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ, архиепископом Езрасом Нерсисяном.

Согласно сообщению, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по ряду вопросов.

Отметим, что в рамках визита планируется встреча Айвазяна с главой МИД России Сергеем Лавровым. На переговорах планируется обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества, взаимодействия по линии ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, а также ход реализации трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху.