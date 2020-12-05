В Армении за сутки от коронавируса скончались 32 человека

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 5 декабря число выздоровевших пациентов увеличилось на 1076 и сейчас составляет 116 066.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 32 человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 2309.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 586 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 21 998, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 526 148 (3305 за сутки).