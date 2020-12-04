17 оппозиционных сил представляют часть политического поля, но не весь армянский народ - Сефилян

17 оппозиционных сил представляют часть политического поля, но не весь армянский народ, сегодня на пресс-конференции заявил руководящий член общеармянского движения «Сасна црер» Жирайр Сефилян, выразив надежду, что в ближайшее время у других сил также появятся кандидаты в премьер-министры и программные предложения.

«И потом все это нужно привести к общему знаменателю, не так, что 17 партий решили, что такой-то человек будет [премьером] и все, это не так. Я уверен, что это поможет дальнейшему диалогу всего поля, а не только 17», - сказал Сефилян.

Всеармянское движение «Сасна црер», которое участвовало в выборах 2018 года, но не преодолело проходной порог, также требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его команды, которую, по мнению этой политической силы, должно сменить переходное временное правительство.

17 оппозиционных сил, выдвинувших кандидатуру бывшего премьер-министра Армении Вазгена Манукян, представили «дорожную карту» с таким же содержанием.

Сефилян сегодня не уточнил, одобрят они кандидатуру Вазгена Манукяна или нет.

«Было бы очень хорошо, если бы отставку Никола Пашиняна инициировал сам Пашинян, чтобы мы как народ смогли выйти из этого кризиса по возможности без потрясений. Еще раз подчеркиваю, было бы очень правильно, если бы он сам все это инициировал», - подчеркнул руководящий член «Сасна црер».

По словам Жирайра Сефиляна, временное правительство, выражая свою позицию по совместному заявлению лидеров Армении, Азербайджана и России, должно отметить, что оно не выходит за рамки перемирия и гуманитарного прекращения огня. «То есть, помимо этой логики, остальные пункты этого документа не имеют для нас никакого значения. В первую очередь, мы придаем важность этой позиции», - сказал Сефилян.

Жирайр Сефилян отметил, что позицией переходного правительства по карабахскому вопросу должно быть восстановление границ установленного в 1994 году перемирия. «Безусловно, второй важнейший вопрос - это нынешняя ситуация с защитой безопасности внутри нашей страны, которую, на наш взгляд, невозможно улучшить, невозможно создать безопасную ситуацию без правильной внешнеполитической позиции. В частности, я имею в виду, что как можно скорее нужно сделать внешнюю политику Республики Армения многовекторной. Это также должно быть одним из приоритетов нашего временного правительства», - отметил он.

По оценке Сефиляна, досрочные парламентские выборы, проведения которых требует оппозиция, не следует проводить в ближайшее время, по его словам, в нынешней ситуации проводить выборы невозможно.

«Одной из функций временного правительства должен быть вывод народа из этой депрессии. Каждый день мы должны прилагать усилия, чтобы выйти из этой ситуации», - добавил представитель «Сасна црер».

«Сасна црер» закрывает прежние разногласия и внутриполитический конфликт и смотрит вперед, заявил Сефилян. «Сейчас смотря вперед, мы должны обязательно найти выход из этой ситуации. Несомненно, многие круги могут помочь в работе по достижению этого общего диалога, общего консенсуса. Один из кругов - эти 17 партий, другим может быть Армен Саркисян, еще одним могут быть авторитетные, известные люди, и во всем этом процессе наша политическая единица находится только в роли помогающего», - сказал он.

Жирайр Сефилян, который был одним из участников первой Карабахской войны и в то время командовал отдельным Шушинским батальоном, считает, что Армения не подготовилась к этой войне. По словам лидера «Сасна црер», армия формально сохранилась.

«В этом вопросе в первую очередь винить армию не нужно, потому что политическое руководство дает заказ: готовимся мы к войне или нет. После 1994 года, когда нам было дано время создать государство нашей мечты, национальное государство, вместо того, чтобы предпринимать шаги в этом направлении, мы делали обратное и в последующие десятилетия не только не создавали государство, но и в целом не предпринимали никаких серьезных шагов с точки зрения безопасности», - сказал Жирайр Сефилян.

По его словам, война могла иметь иной исход: на поле боя армянская сторона должна была избрать полупартизанскую тактику. «Вначале противнику не удавалось добиться больших успехов на земле, и те успехи, которые у них были, в частности, на южном направлении, да, там мы отступили, и можно было превратить это отступление в тактическое, и когда противник углубился на запад, на побережье Аракса мы могли, прибегнув к полупартизанской тактике, устроить им кладбище под открытым небом», - сказал Сефилян.