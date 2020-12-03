Единый кандидат 17 партий на пост премьер-министра - Вазген Манукян

Согласно распространенному сообщению, Вазген Манукян, став премьер-министром, приостановит свою партийную деятельность, обязавшись лично не участвовать в предстоящих досрочных парламентских выборах и не претендовать на пост премьер-министра. В то же время он берет на себя обязательство через год провести досрочные парламентские выборы.

Совет 17 партий решил, исходя из сложившейся ситуации, расширить свой формат, сформировав Движение за спасение Отечества.

«Движение всеармянское и надпартийное. В совет движения входят представители партий, интеллигенции и широких кругов общества», - говорится в сообщении.

Совет Движения за спасение Отечества заявляет: «Цель движения - конституционным путем как можно скорее избавиться от гибельного режима Армении, создав переходное, антикризисное правительство, которое предотвратит утрату государственности Армении, осуществит послевоенное оздоровление страны, будет работать в направлении внутренней и внешней политики, основанной на национально-государственных интересах, повышения гарантий безопасности граждан и организует внеочередные парламентские выборы».

Согласно сообщению, единый кандидат на пост премьер-министра 5 декабря в 15:00 на митинге, созванном на площади Свободы в Ереване, «представит первоочередные действия и антикризисные шаги нового правительства».