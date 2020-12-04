В Армении за сутки от коронавируса скончались 23 человека

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 4 декабря число выздоровевших пациентов увеличилось на 1762 и сейчас составляет 114 990.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 23 человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 2277.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 583 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (5 за прошедшие сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 21 842, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 522 843 (3398 за сутки).