Акция неповиновения в Ереване с требованием отставки премьер-министра

Они группами приходят на разные перекрестки, перекрывают улицы на одну-две минуты и после призывов полицейских открывают их. Есть также подвергнутые приводу в полицию.

Участники акции протеста утверждают, что человек, подписавший трехстороннее заявление 9 ноября, не может занимать пост премьер-министра.

Отметим, что 17 партий, требующих отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сегодня заявили о выдвижении на пост премьер-министра кандидатуры Вазгена Манукяна.

Согласно распространенному сообщению, Вазген Манукян, став премьер-министром, приостановит свою партийную деятельность, обязавшись лично не участвовать в предстоящих досрочных парламентских выборах и не претендовать на пост премьер-министра. В то же время он берет на себя обязательство через год провести досрочные парламентские выборы.