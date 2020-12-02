В Карабахе опровергают информацию о придании русскому языку статуса второго государственного языка

«Подобной инициативы в Национальном собрании нет. Я дал опровержение. Наверное, произошло какое-то недопонимание или неверная информация, - сказал он. - Во-первых, это не может произойти сразу. Во-вторых, мы подобный процесс не начинали, и намерения начинать нет, и никакого обсуждения на данный момент нет».

У советника президента Нагорного Карабаха Давида Бабаяна также нет подобной информации. По его словам, весь документооборот государственной системы ведется на армянском языке. На русском пишутся только те документы, которые ведутся вместе с российской стороной, но и в этом случае подготавливается и архивируется также армянский вариант.

«На данный момент такого нет. Есть документооборот, который ведется на русском, если мы пишем письма в разные структуры России, в непризнанные страны. Есть на английском, есть на французском, у нас это есть. Но документооборот был и останется на армянском, - сказал Радио Азатутюн Бабаян. - Конечно, наши представительства находятся в переписке с разными структурами, будь то европейские, всемирные, и если рабочий язык там английский, корреспонденция ведется на английском. Но, конечно, копия всегда используется в качестве оригинала на армянском».

«В Карабахе вообще всегда было очень сильное преподавание русского языка. Самыми сильными школами во всей Нагорно-Карабахской автономной области на протяжении многих лет были русские школы № 8 и № 3 в Степанакерте, которые дали больше всего патриотов. Не забывайте, что русское образование имели Чаренц, Дро, Арам Манукян, Ованнес Туманян, Гарегин Нжде. Что плохого в том, чтобы мы владели русским, английским, персидским, хорошо знали турецкий, курдский языки?․․ Разве это плохо? А мы что сделали? Взяли и из политических соображений в свое время просто приняли волюнтаристское решение – закрыли все школы и перешли на армянский. Не предоставив для этого определенный период, потеряв большой, очень сильный преподавательский состав. Теперь разве хорошо, что большинство населения Армении и Еревана не может говорить по-русски? В том случае, когда самый большой товарооборот с Россией, в том случае, когда у нас военно-политические, братские отношения. Я за то, чтобы мы одинаково свободно говорили на русском, английском, французском… А не формально, исходя из худшего национализма, начали закрывать школы, тем самым показывая, вот мол какие мы патриоты. Мы тем самым не становимся патриотами. Наоборот, мы ослабляем наше государство», - подчеркнул Давид Бабаян.

Эту тему сегодня затронул и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков: «Русский язык - он в любом случае и в Карабахе используется, он и в Армении используется, на русском говорят и в Азербайджане, на русском вообще говорят много где в мире, в том числе на пространстве бывшего Советского Союза. И говорят, потому что это удобный язык общения, и его по-прежнему изучают. Естественно, мы это всячески приветствуем и готовы дальше способствовать распространению и поддержанию уровня владения русского языка, считаем это своей задачей. В то же время Россия не предлагает сделать русский язык вторым государственным Армении и Азербайджану, это внутреннее дело любой страны».



