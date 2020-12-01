В Кремле не комментируют заявление Алиева о соединяющем Азербайджан с Нахичеваном коридоре

При этом пресс-секретарь Кремля обратил внимание на то, что тема транспортных коммуникаций обсуждается лидерами России и Азербайджана.

Ранее Алиев заявил, что предложил создать коридор, соединяющий Нахичеван с западной частью Азербайджана, и президенты России и Турции положительно отнеслись к этой идее.

Песков сегодня сказал, что конкретно это заявление Алиева комментировать не будет, однако добавил: «Лишь напомню, что неделю или две недели назад мы в одном из сообщений о телефонном разговоре [Путина] с Алиевым говорили о том, что главы государств наряду с другими проблемами обсудили вопросы развития и разблокирования транспортных коммуникаций в регионе».

Напомним, что в 9-м пункте трехстороннего заявления, подписанного в ночь на 10 ноября, говорится: «Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России».

Судя, по крайней мере, по этому пункту, этот новый транспортный маршрут должен быть создан с согласия всех сторон, подписавших документ, то есть Армения тоже должна быть согласна. И речь идет не о коридоре, как в случае с Лачином, а о новых транспортных маршрутах.

Официальная Москва этот вопрос фактически не поднимает, также как пока не огласила детали соглашения о российско-турецком мониторинговом центре.

Сегодня Россия и Турция заключили соглашение о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе, сообщило Министерство обороны Турции. До этого велись технические переговоры. Подробности соглашения турецкая сторона также пока не сообщает. «Переговоры по техническим деталям, касающимся основ и принципов работы турецко-российского совместного центра, завершены, подписано соглашение. Ведутся необходимые работы для скорейшего начала деятельности центра», - говорится в заявлении Минобороны Турции.

9 ноября между Азербайджаном, Арменией и Россией было подписано трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно предусматривает передачу Азербайджану части Карабаха и нескольких прилегающих к Карабаху районов, ввод российских миротворцев для контроля за ситуацией.

А 11 ноября по итогам переговоров министров обороны России и Турции был подписан меморандум о создании российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.

В вышеупомянутом трехстороннем заявлении, кстати, нет ни слова о российско-турецком центре, а официальная Москва неоднократно заявляла, что в Карабахе будут находиться исключительно российские миротворцы.