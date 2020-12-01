В Армении за сутки от коронавируса скончались 29 человек

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 1 декабря число выздоровевших пациентов увеличилось на 1923 и сейчас составляет 110 365.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 29 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 2193.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 559 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам (17 за последние сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 22 850, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 512 617 (2490 за сутки).