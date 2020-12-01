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Политика

Гегам Манукян и другие прекратили голодовку по настоянию Католикоса

Гегам Манукян

Представитель партии АРФ «Дашнакцутюн» Гегам Манукян и другие по настоянию Католикоса всех армян Гарегина Второго прекратили голодовку, которую они проводили перед зданием правительства с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

«На 9-й день нашей совместной голодовки перед зданием правительства нас посетил Католикос всех армян. Он довольно долго беседовал с нами и призывал прекратить голодовку, потому что есть другие пути борьбы. В последние дни было много таких призывов, но мы продолжали нашу голодовку. Но призыв Его Святейшества было трудно отвергнуть. С сегодняшнего дня мы с товарищами прекращаем голодовку и продолжаем борьбу. Новый день, новая борьба», - написал Манукян у себя на странице в Facebook.

«Никол [Пашинян] должен немедленно уйти», - подчеркнул представитель АРФД, пообещав вечером представить подробности.

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