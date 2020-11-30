Приостановлена выплата зарплаты пропавшим без вести военнослужащим-контрактникам

«Всех уволили с работы. Причем из этих семи только наш ребенок еще не был женат. Среди них есть те, у кого двое, трое несовершеннолетних детей», - сказала Радио Азатутюн Лианна Саргсян - тётя прослужившего полтора года военнослужащего-контрактника Ашота Айрапетяна.

22-летний Ашот – разведчик, в первый же день войны его увезли в Джебраил.

«До полудня 30 сентября с ребенком была связь. Затем мы узнали, что им было дано особое боевое задание. К вечеру 30-го телефон нашего ребенка уже был недоступен. Через разных людей мы узнали, что всех семерых оставили ранеными и за ними больше не вернулись», - с горечью сказала Лианна.



Семеро разведчиков – все военнослужащие-контрактники, из Джебраила не вернулись. Лианна Саркисян говорит, что их командир жив-здоров, на звонки не отвечает, сослуживцы хранят молчание.

Семьи военнослужащих-контрактников обратились в Минобороны и в офис Защитника прав человека (омбудсмена), отметив в письме, что они находятся в состоянии горя и безнадежности, но считают оскорбительным и унизительным то, что ребят уволили и лишили зарплаты.

«В середине октября, когда я пошла получать зарплату ребенка, карта уже была заморожена. В бухгалтерию я один раз тогда обратилась. Потом мы увидели, что в качестве октябрьской зарплаты вместо 180 тысяч на счет село 80 тысяч драмов, а с ноября вообще ничего не пришло, зарплату отрезали. Я позвонила в бухгалтерию, они мотивировали это тем, что они больше не считаются их кадрами», - рассказала Лианна.

«Поставили ярлык пропавших без вести и все. Человек умер внутри вас?» - спрашивают родители в письме.

36-летний Арут Арутюнян также считается одним из пропавших без вести разведчиков. Его брат Эдуард рассказал, что у Арута остались двое несовершеннолетних детей, много кредитов, он единственный кормилец в семье. «Мы помогаем, чем можем. Но есть счета за коммунальные услуги, есть вопросы, у него есть кредиты, из банка звонят, проценты набегают. Как пропавший без вести… Почему не платят зарплату? Должны ведь платить?» - говорит он.

Его брат отправился в Джебраил за два дня до войны в качестве разведчика. С 29 сентября у семьи нет никаких новостей о нем… может быть, он попал в плен, может быть, скрывается в лесах, говорят они.

«Почему поспешили сначала выплатить половину зарплаты, а потом вообще не стали платить?» - сетует Эдуард Арутюнян. - В октябре уже дали половину - 90 тысяч, а в ноябре зарплату вообще не дали».



«Иногда вспоминайте чистые глаза наших мальчиков, ждущие вашей помощи», - написали родители в письме, отправленном в Минобороны. Они говорят, что для них еще более оскорбительно то, что военнослужащие-контрактники, сбежавшие с поля боя, продолжают стабильно получать зарплату.

«Мы сказали командиру корпуса, пожаловались. В министерстве сказали, что в закон нужно внести изменение․․․ как без вести пропавшему ему зарплату не даем. Но тому, кто сбежал и сейчас сидит у себя дома, зарплату дают полностью», - возмущается Эдуард Арутюнян.

В Минобороны этот вопрос никак не прокомментировали. А офис омбудсмена начал изучение заявления родителей.

«Это бесчеловечный и неправовой подход по своему содержанию», - говорит правозащитник, глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артур Сакунц.

По его словам, о необходимости принятия закона о пропавших без вести и их семьях правозащитники говорят на протяжении многих лет, но безрезультатно. По словам Сакунца, эта ситуация является следствием невыполненного государством обязательства. «Это должно регулироваться законом. Если человек имеет контрактные отношения и участвует в обороне и с ним что-то случается, или он попадает в плен, или погибает, или пропадает без вести, например, в период нахождения в плену его семье платят, если он погибает, семья имеет в конечном итоге социальное обеспечение, если без вести пропал, то до тех пор, пока не будет подтверждена информация о его местонахождении и судьбе, государство обеспечивает его семью. Будет ли это в размере зарплаты или в двойном размере зарплаты, это также вопрос. Но это должно регулироваться с правовой точки зрения», - сказал Сакунц.

Десять дней назад парламент принял закон, по которому для попавшего в плен военнослужащего сохраняется и выплачивается должностная ставка. По вопросу пропавших без вести никакого обсуждения не было, но на платформе проектов правовых актов размещен проект, который предусматривает, что военнослужащий, пропавший без вести во время боевых действий, может быть объявлен судом без вести отсутствующим, если в течение трех месяцев о его местонахождении не станет известно. Согласно обоснованию, проект необходим для того, чтобы семьи пропавших без вести получили социальную помощь в кратчайшие сроки.

Напомним, что это пока только проект, и принимать его никто не спешит. Между тем, уже поспешили приостановить выплату зарплаты пропавшим без вести военнослужащим. Больше всего семьи ждут возвращения своих родных, они надеются, что разведчики живы, пусть и остались без контрактов.