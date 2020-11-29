Пашинян вновь встретился с членами семей пропавших без вести и попавших в плен лиц

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Пашинян представил подробности обсуждения с представителями Международного комитета Красного Креста и отметил, что «во время встречи с последними он подчеркнул, что правительство также озабочено масштабом их работы по поиску и обеспечению возвращения пленных лиц, следовательно, прилагает и продолжит прилагать все усилия для обеспечения более эффективного и быстрого осуществления вышеупомянутой работы».

«Никол Пашинян отметил, что правительство Армении выразило готовность сделать все, что будет способствовать расширению и увеличению ресурсов МККК.

Никол Пашинян призвал членов семей для обеспечения эффективности работ воздержаться от публикаций в социальных сетях и распространения данных о местоположении и другой дополнительной информации.

Представитель Министерства обороны представил подробности поисковых работ и работы по обмену телами жертв за последние дни.

Премьер-министр выслушал опасения членов семьи и ответил на их вопросы», - говорится в сообщении.