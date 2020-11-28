Под Тегераном убит известный иранский ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде

Информационное агентство Fars, которое считается близким к Корпусу стражей исламской революции, со ссылкой на очевидцев пишет, что сначала раздался взрыв, а затем стали слышны автоматные очереди. По данным агентства, неизвестные стреляли по автомобилю, в котором находился Фахризаде. Как утверждается, физик получил ранения и был доставлен в больницу, но спасти его не удалось.
Фахризаде в прошлом служил в Корпусе стражей исламской революции, занимал высокий пост в Минобороны Ирана и руководил физическим исследовательским центром. Впервые его имя упоминается в 2004 году в одной из резолюций ООН по ядерной программе Ирана.
Иранская служба Радио Свобода обращает внимание, что последние годы в прессе появлялись сообщения о попытках Израиля убить Фахризаде. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что физик руководил секретной иранской программой по созданию ядерных боеголовок.
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Израиль может быть причастен к случившемуся.
Израильские власти информацию о смерти Фахризаде пока не прокомментировали.
Западные разведки знали о существовании секретного иранского проекта в конце 1980-х – начале 2000-х годов, но после 2009 года эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не находили этому подтверждений. Тегеран заверяет, что давно поддерживает исключительно мирную ядерную программу.
- В 2015 году Иран и шесть стран - США, Россия, Китай, Великобритания, Германия и Франция – заключили ядерную сделку. Иран отказался от обогащения урана до уровней, пригодных для создания ядерных боезарядов, в обмен на отмену международных санкций.
- В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из соглашения и начали ужесточать санкции в отношении Ирана. С помощью ограничений Вашингтон хочет заставить Тегеран заключить новую сделку, которая будет относиться не только к ядерной, но и к ракетной программе.
Смотрите комментарии
Уже зарегистрированы? Войти
Еще не зарегистрировались? Зарегистрироваться
Загрузите еще комментарии