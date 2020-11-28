Под Тегераном убит известный иранский ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде

Информационное агентство Fars, которое считается близким к Корпусу стражей исламской революции, со ссылкой на очевидцев пишет, что сначала раздался взрыв, а затем стали слышны автоматные очереди. По данным агентства, неизвестные стреляли по автомобилю, в котором находился Фахризаде. Как утверждается, физик получил ранения и был доставлен в больницу, но спасти его не удалось.

Фахризаде в прошлом служил в Корпусе стражей исламской революции, занимал высокий пост в Минобороны Ирана и руководил физическим исследовательским центром. Впервые его имя упоминается в 2004 году в одной из резолюций ООН по ядерной программе Ирана.

Иранская служба Радио Свобода обращает внимание, что последние годы в прессе появлялись сообщения о попытках Израиля убить Фахризаде. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что физик руководил секретной иранской программой по созданию ядерных боеголовок.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Израиль может быть причастен к случившемуся.

Израильские власти информацию о смерти Фахризаде пока не прокомментировали.

Западные разведки знали о существовании секретного иранского проекта в конце 1980-х – начале 2000-х годов, но после 2009 года эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не находили этому подтверждений. Тегеран заверяет, что давно поддерживает исключительно мирную ядерную программу.