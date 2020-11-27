Внепарламентская оппозиция продолжает требовать отставки Пашиняна

Парламентские оппозиционные силы «Просвещенная Армения» и «Процветающая Армения» не пожелали комментировать сегодняшнее телеобращение премьер-министра Никола Пашиняна.

Руководитель одной из внепарламентских сил, требующих отставки Пашиняна, партии «Отечество», Артур Ванецян сказал, что единственное обращение, которого они ждут от Никола Пашиняна, это заявление об отставке.

«Если Никол Пашинян, занимая пост руководителя страны, обладал бы хоть немного государственным мышлением и думал о будущем страны, он бы как можно скорее подал в отставку и тем самым позволил бы прийти к власти таким людям, которые способны добавить определенные проармянские пункты в соглашение, которое в будущем будет подписано в результате этого подписанного заявления. Он этого не делает. Все его шаги направлены на удержание своей власти. Он удерживает власть за счет будущего нашей страны и всех нас», - сказал Ванецян.

В своем обращении Пашинян заявил, что правду и даже горькую правду от людей не скрывали, насколько это было возможно в условиях войны, сообщали о действительности. Например, о том, что бои ведутся в окрестностях Гадрута, Мартуни, Шуши и Каринтака, что в Сюнике формируются отряды самообороны. «Как еще все это должно было быть сказано?» - спросил Пашинян.

Артур Ванецян не согласен. По его словам, за 44 дня войны у людей сложилось впечатление, что армянская сторона побеждает․ «Теперь кто-нибудь может мне объяснить, что означает «насколько это было допустимо по тактическим соображениям»? 9 ноября уже было ясно, что он подпишет этот документ о капитуляции. Почему он днем 9 ноября в очередной раз обманул общественность, сказав, что в Шуши все еще идут бои? И я могу привести тысячи таких примеров», - сказал Артур Ванецян.

Что касается заявления Никола Пашиняна о том, что хотя люди озлоблены и разгневаны, однако он видит доверие народа, а оппозиция использует любой повод, чтобы вызвать панику среди общественности, посеять хаос и перенести войну внутрь Армении, то Ванецян, наоборот, увидел в обращении Пашиняна заявления, разделяющие общественность. «Создавшийся в стране кризис и требование отставки Никола Пашиняна не должны определяться количеством людей, собравшихся на площади. В стране есть явный кризис, и единственный вариант выхода из этого кризиса – скорейшая отставка Никола Пашиняна. А что мы делаем в этом направлении? Проводим все разрешенные законом мероприятия, начиная с уличной борьбы и заканчивая использованием остального политического инструментария. И этот вопрос в конце концов должен решить орган, имеющий первичный мандат в Республике Армения, то есть, Национальное собрание», - сказал оппозиционер.

По мнению члена Верховного органа АРФ «Дашнакцутюн» Лилит Галстян, Никол Пашинян пытается цепляться за руины власти. «Когда стало ясно, что Никол Пашинян должен обратиться к народу с посланием, общество наивно ожидало, что Никол Пашинян соберет последние крохи своей морали и смелости, если у него они остались, и уйдет в отставку. Уйдет в отставку человек, который за два с половиной года на всех фронтах привел Армению к краху, за позорным дипломатическим поражением последовало военное поражение. А имя этому поражению - лишение родины, потеря части родины. Для очень многих это стало, наверное, самым большим ударом по армянскому народу после Геноцида. И после всего потерпевший поражение и символ поражения Никол Пашинян, если бы у него был хоть малейший намек на мораль, должен был бы просто подать в отставку и уйти. Но, по сути, мы видим, что мораль и Никол Пашинян – это понятия, не имеющие друг с другом ничего общего», - сказала Галстян.

Производимые в правительстве изменения, по мнению представителя АРФД, также требующей отставки Пашиняна, не могут исправить ситуацию․ «Никол Пашинян теряет драгоценное время. Представляете, турки с юга вошли в общину Давид Бек, наверху Сотк, и часть наивного армянского народа подумала, что он сделает заявление об отставке… Нет, он поведет Армению к гибели до конца. Но, слава Богу, идет процесс пробуждения, есть политические силы, которые хотят спасти оставшееся. Каждая секунда пребывания Никола Пашиняна у власти приведет Армению к новым потерям, новым бедствиям, новым трагедиям», - подчеркнула Лилит Галстян.