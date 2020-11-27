Те, кто пытаются посеять хаос, хотят перенести войну внутрь страны – Пашинян

В своем телеобращении к народу Армении премьер-министр Никол Пашинян заявил, что известные группы, действующие внутри Армении, наряду с внешними силами пытаются создать впечатление безвластия в стране, посеять хаос, стремясь перенести войну внутрь Армении и тем самым вернуться к власти в качестве спасителя.

«Особенно в последние дни мы видим, что известные внутриармянские группировки, причем параллельно с внешними силами - причем параллельно с внешними силами они действуют довольно давно, речь идет об известных вам внешних силах – сделали растравление ран нашей национальной гордости и достоинства своим основным делом. Вчера, например, некоторые из них буквально устроили «пир», повторяю, устроили «пир» на фоне ложных слухов о том, что правительство Армении уступило Азербайджану часть территорий Гегаркуникской области», - сказал Пашинян.

По словам премьер-министра, власти не допустят реализации такого сценария, потому что гражданин Армении против этого. «В Армении и за ее пределами есть люди и группы, которые пытаются создать впечатление безвластия, создать впечатление, что в Армении безвластие, которые пытаются посеять хаос в нашей стране, они просто хотят перенести войну внутрь Армении, используя автоматы и преступные группы, ввергнуть страну в состояние свободного падения, чтобы обеспечить свое возвращение в качестве спасителя. Я хочу сказать четко и недвусмысленно: мы не допустим этого, не потому, что мы цепляемся за власть, а потому, что этого не хочет народ, гордый гражданин Республики Армения, гордость которого, да, уязвлена, но не уничтожена», - сказал Никол Пашинян.

Пашинян подтвердил, что в той ситуации, когда было подписано известное заявление лидеров Армении, Азербайджана и России и было установлено прекращение огня в Карабахе, другого варианта не было. «Потому что любой другой вариант был бы намного хуже. Другой вопрос, почему мы достигли подобной точки, как мы ее достигли, при каких обстоятельствах и сроке достигли, откуда стартовала эта точка, какое развитие получила, какие у нее были этапы? Это вопросы, на которые обязательно нужно получить ответы. И я больше всех заинтересован в том, чтобы эти ответы были получены. Но это скрупулезная и длительная работа, а сегодня у нас есть срочные и неотложные вопросы. Я имею в виду, что ответы на эти вопросы еще будут изучены, будут найдены, но сегодня у нас есть срочные вопросы, и самый важный из этих вопросов - обеспечение безопасности и стабильности вокруг и внутри Армении, и одним из необходимых шагов для этого, как бы это ни было неприятно, является реализация соглашений от 9 ноября», - заявил премьер-министр.