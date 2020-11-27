Ведущий к Сотскому руднику участок трассы с утра закрыт

Осуществляющие здесь контроль сотрудники военной полиции и военные сообщили Радио Азатутюн, что после вчерашних инцидентов они решили перекрыть этот участок дороги и запретить сотрудникам и другим людям вход на эту территорию.

По словам жителей Сотка, вчера более 100 азербайджанских военных пришли на местный золотой рудник, заявив, что это их территория, и потребовали, чтобы сотрудники покинули эту территорию. Позже заместитель начальника Генштаба Минобороны Армении Тиран Хачатрян пояснил, что фактически после передачи Карвачара (Кельбаджарского района) Азербайджану часть Соткского рудника оказалась в этом районе. Однако приход азербайджанцев был неожиданным как для сотрудников, так и для жителей села Сотк, которые вчера запаниковали и подумали, что те пересекли границу Армении.

Сегодня, когда гражданам, в том числе журналистам, не разрешили доехать до рудника, Радио Азатутюн побеседовало с одним из сотрудников, Шагеном Шабояном, который пояснил, что вчера также был на этой территории и видел, как пришли азербайджанцы. Он сказал, что на уровне бесед узнал, что часть рудника будет на территории Азербайджана, но поскольку официальной информации не было , он думал, что руководство компании решит эти вопросы с азербайджанцами.

«Они пришли на свою территорию, на нашу территорию они не заходили. Пришли и сказали, что это наша территория, и вошли на свою территорию, - рассказал он, добавив: - Эта часть 30 лет была армянской, наши армяне работали... мы не знали конкретно».

На вопрос, будучи сотрудником рудника, знал ли он, что после 25 ноября, согласно трехстороннему заявлению, часть территории рудника перейдет Азербайджану, он ответил: «Да, мы знали, но так как «ГеоПроМайнинг » - это российская компания, мы надеялись, что русские решат этот вопрос и все будет хорошо».

На вопрос, сказало ли об этом руководство рудника, Шабоян ответил: «Да, они обо всем проинформировали, волноваться не о чем».

По словам сотрудника рудника, в данный момент ведутся переговоры, им сказали, что они будут проинформированы о том, когда смогут вернуться к работе.