COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 22 человека

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 27 ноября число выздоровевших пациентов увеличилось на 2094 и сейчас составляет 105 149.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 22 человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 2090.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 527 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (8 - за последние сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 24 580, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 502 607 (3656 за сутки).