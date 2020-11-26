Ситуация изменилась, но ограничения военного положения остаются - Горгисян

Ситуация, являвшаяся условием для военного положения, изменилась, но все ограничения все еще остаются. Сегодня в ходе обсуждения проекта об отмене военного положения на внеочередном заседании Национального собрания заявил депутат оппозиционной фракции «Просвещенная Армения», основной докладчик по вопросу Геворк Горгисян, который считает, что некоторые ограничения, обусловленные военным положением в Армении, имеют негативные экономические последствия.

«Эти ограничения касаются основ демократии: свободы слова, права на свободное передвижение, свободы собраний и забастовок. Все это пока ограничено, и это также имеет отрицательные последствия с экономической точки зрения. Многие граждане, имеющие двойное гражданство, являются гражданами другой страны и гражданами Армении, сегодня не могут выехать из Республики Армения, чтобы иметь возможность заниматься своей экономической деятельностью, уехать работать за границей и отправлять деньги в Армению, а мы понимаем, что стоим на пороге серьезного экономического кризиса, если уже не находимся в этом кризисе», - заявил Горгисян.

Вчера в комиссии по этому поводу от Вооруженных сил выступил генерал-майор Альберт Багдасарян. Сегодня его сменил руководитель аппарата Министерства обороны. Глава фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян уверен, что вопрос в том, что из вчерашних слов генерала можно было сделать вывод, что военное положение можно отменить и сейчас. «Пожалуйста, пригласите генерала, пусть он придет и представит свой доклад», - сказал Марукян.

Правящая сила и представители правительства предлагают отменять военное положение поэтапно.

«Представитель Минобороны отметил, что в послевоенный период существует проблема с защитой 520-километровой границы, организацией надлежащего дежурства и рядом других связанных с этим вопросов, реализация которых может быть затруднена без соответствующих положений военного положения. Также хочу напомнить, что представитель Генштаба проинформировал, что уже разработан соответствующий пакет, который внесен в правительство и после принятия которого вышеперечисленные вопросы будут решены без сохранения режима военного положения. Уважаемые коллеги, я хочу подчеркнуть, что мы имеем дело с защитой границ страны, безопасностью страны, и как введение, так и отмена военного положения не является самоцелью», - в своем выступлении сказал член парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Арен Мкртчян.