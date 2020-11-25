Комиссия НС дала отрицательное заключение проекту «Просвещенной Армении» об отмене военного положения

Этот вопрос является единственным вопросом повестки дня завтрашнего внеочередного заседания НС.

Против проекта, подготовленного оппозиционной фракцией «Просвещенная Армения», проголосовали все четыре депутата правящей фракции, за проект проголосовали два депутата «Просвещенной Армении» и один присутствовавший на заседании депутат «Процветающей Армении».

Обоснование проголосовавших против состоит в том, что военное положение было объявлено по предложению Вооруженных сил, поэтому и отменено оно должно быть на основании оценки правительства и Вооруженных сил.

В заседании принял участие также начальник Главного управления по управлению личным составом Генштаба Вооруженных сил Альберт Багдасарян. Он сказал, что они также хотят отменить военное положение, но к этому нужно подготовиться. Багдасарян отметил, что они уже внесли проект в правительство, и только после его утверждения предлагают отменить военное положение. По словам Багдасаряна, законопроект предусматривает смягчение военного положения, без которого отмена военного положения несет в себе определенные риски, так как существует проблема защиты границ Армении. Речь идет примерно о 500 километров.

Геворк Горгисян («Просвещенная Армения») предложил провести заседание в соответствии с предложенной ими повесткой дня, чтобы на заседании было принято решение об отмене военного положения, которое вступит в силу позже, в уточненный период, через неделю или 10 дней, и в течение этого периода правительство успеет все подготовить. Однако это предложение также не было принято депутатами правящего большинства.

Тем не менее, несмотря на отрицательное заключение, внеочередное заседание парламента состоится, однако пока не ясно, явятся ли на него депутаты правящей фракции. Если не явятся, то только числа депутатов от оппозиции не хватит для обеспечения кворума, и заседание не состоится.