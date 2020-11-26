Турция считает резолюцию Сената Франции неприемлемой

Официальная Анкара считает неприемлемой резолюцию Сената Франции, призывающую правительство страны признать независимость Нагорного Карабаха.

В заявлении МИД Турции отмечается, что «это решение противоречит основным принципам международного права и свидетельствует о предвзятости страны-члена Минской группы ОБСЕ».

В принятой вчера резолюции Сената Франции также осуждается военная агрессия Азербайджана, осуществленная при поддержке властей Турции и иностранных наемников, а также содержится призыв к немедленному выводу азербайджанских вооруженных сил и их сторонников с территорий, захваченных в результате боевых действий, начавшихся 27 сентября.

МИД Турции охарактеризовал эти призывы французских законодателей как «проявление несерьезного, смешного, предвзятого и оторванного от реальности умонастроения».

«Это не имеющее никакого разумного обоснования и лишенное здравомыслия решение ограничивает возможности Франции реально содействовать решению проблемы. Мы хотим, чтобы на этом этапе продолжающегося 30 лет между Арменией и Азербайджаном конфликта Франция, сделав правильные выводы, заняла конструктивный подход для установления регионального мира. Для этого достаточно руководствоваться реалиями сегодняшнего дня и прилагать усилия для достижения долгосрочного решения в соответствии с международным правом», - говорится в заявлении.

В турецком МИДе заверяют, что Турция готова работать с Францией в этом контексте.