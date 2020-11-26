Правительство Армении провело первое заседание в обновленном составе

Перед началом заседания члены правительства почтили память погибших минутой молчания.

Прежде чем перейти к повестке дня, премьер-министр Никол Пашинян сначала поблагодарил ушедших в отставку министров иностранных дел; обороны; труда и социальных вопросов; по чрезвычайным ситуациям; образования, науки, культуры и спорта за их усилия и пожелал новоназначенным министрам успехов в их деятельности.

Министр экономики также написал заявление об уходе с должности. Кто заменит Тиграна Хачатряна, пока неизвестно. Премьер сегодня лишь сообщил, что в ближайшее время ожидается смена министра экономики.

Тигран Хачатрян – шестой министр, оставивший свой пост после войны.

В своем выступлении Никол Пашинян еще раз подтвердил, что как премьер-министр Армении он несет полную ответственность за ситуацию.

«Настали трудные времена. Мы должны пережить эти тяжелые времена… Как премьер-министр Республики Армения я беру на себя полную ответственность за сложившуюся ситуацию, но понимаю, что несу ответственность не только за то, что произошло до сих пор, но и за дальнейшие развития», - заявил Пашинян.