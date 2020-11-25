Кельбаджарский район с сегодняшнего дня перешел под контроль Азербайджана

Согласно заявлению лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября о прекращении войны в Нагорном Карабахе, Кельбаджарский район и, следовательно, дорога, соединяющая Карабах с Арменией с севера, должна была перейти Азербайджану 15 ноября, однако срок был продлен на 10 дней, до 25 ноября.

Последним армянским населенным пунктом в северной части сегодняшнего Карабаха в сторону Вардениса (Армения), которое находится в Мартакертском районе и остается под юрисдикцией Степанакерта, является село Гетаван. В 2-3 км к западу от него начинается Шаумянский или Кельбаджарский район. Гетаван стал приграничным селом.

«Что мне нужно думать? Кто я, чтобы мне думать, или что мне сказать?» - сказал один из жителей села.

На вопрос, что думают и что говорят жители села, собеседник Радио Азатутюн ответил: «Никто не знает, завтра могут прийти и сказать: уезжайте отсюда».

Через село протекает река Тертер. Во время войны азербайджанские вооруженные силы ударили по мосту, часть которого обрушилась, но машины, в том числе грузовые, продолжали движение по мосту.

На вопрос, чувствуют ли они себя в безопасности благодаря присутствию российских миротворцев, Гарник Матевосян, у которого есть небольшой магазин в Гетаване, ответил: «Да, в некоторой степени, потому что конкретно мы не знаем, что может случиться, а что нет».

За несколько часов до передачи Азербайджану, 24 ноября, самая известная армянская церковь Карвачара, Дадиванк, была многолюдна, многие армяне, по их словам, приехали сюда, чтобы попрощаться с Дадиванком.

На дороге, ведущей от трассы к монастырю, было три поста российских вооруженных сил, последний прямо на территории монастырского комплекса.