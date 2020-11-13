Настоятель Дадиванка утверждает, что не уедет. В селе жгут дома

Согласно трехстороннему заявлению, Карвачарский район должен быть передан Азербайджанской Республике до воскресенья, 15 ноября.

Корреспондент Радио Азатутюн сообщает, что российские миротворцы в первую очередь встали прямо на территории монастырского комплекса Дадиванк, а также чуть ниже – на перекрестке.

Обстановка в Дадиванке тяжелая.

Настоятель монастыря Тер-Ованнес Ованнисян утверждает, что он все равно не покинет территорию, но уже есть договоренность о перевозке двух хачкаров, которым 800 лет. Эти хачкары, кстати, всегда оставались на этом месте и никогда не перевозились, даже до войны 1990-х годов.

И в Дадиванке, и в селе царит подавленное настроение, люди уезжают, поджигая свои дома. Некоторое время назад из села уехал директор школы, он поджег и здание школы, и свой дом.

«Я уже устал говорить. Что меняется, что это меняет? Весь мир ждет от меня слова, достигает ли это слово мира, достигает ли оно слепых людей, достигает ли наше слово слепых стран? Скажу вам следующее: у меня еще есть надежда, я жду чуда Божьего, только Бог решит этот вопрос. Мы, смертные, не можем правильно сориентироваться, и эта историческая церковь, которая веками служила, благословляла наш народ, сегодня мы хотим преподнести ее на блюдечке, я совсем не хочу этого. Тем странам, тем людям, которые не знают его ценности. Зачем? Я останусь здесь, я останусь в своей церкви», - сказал Тер-Ованнес.

Он также отметил, что поскольку они не знают, что будет завтра, они временно перевозят хачкары: «Мы всегда думаем о хорошем, но нашим соседям не нравится армянский почерк, у них свой черный почерк. И если они придут, не дай Бог, вы помните хачкары Нахичевани, их может постичь та же участь, а может быть и хуже. Перевозим хачкары, но этот духовный мир не можем перевезти, если бы было возможно, перевезли бы».

На территории монастырского комплекса сегодня находились граждане из Карабаха и Армении, они приехали сюда, чтобы проститься. «Мы очень тяжело переживаем, эти наши исторические территории на подносе преподнесли недостойным. Бог велик, может быть, что-то хорошее позже случится, будем надеяться, потому что в каком бы состоянии ни был армянин, он никогда не терял надежды», - сказала одна из женщин,.