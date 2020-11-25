Премьер: Призывы, которые звучат со стороны оппозиции, не получают поддержку со стороны армянского общества

Об этом он заявил в интервью российскому информагентству ТАСС.

«Вы знаете, у нас есть внутриполитическая напряженность, но правда в том, что те призывы, которые звучат со стороны оппозиции, не получили широкую огласку в армянском обществе. И я думаю, что вопрос власти, которая была сформирована со стороны народа, может решаться только волеизъявлением народа. Факт в том, что те призывы, которые звучат со стороны оппозиции, не получают поддержку со стороны армянского общества. Это нужно констатировать», - заявил Никол Пашинян.

Премьер, чью отставку требует оппозиция, отметил, что «сейчас первоочередной задачей правительства и всех политических сил Республики Армения должно стать восстановление полной стабильности и безопасности Республики Армения».

«Я имею в виду не только внутреннюю безопасность, но и внешнюю. Я опубликовал дорожную карту на шестимесячный период, и в течение ближайших шести месяцев мы должны работать над стабилизацией ситуации. Я имею в виду политическую ситуацию, ситуацию в сфере безопасности, экономическую стабильность. После этого мы посоветуемся с нашим обществом, с народом, политическими силами и примем решение по поводу дальнейших событий и дальнейших шагов, того, что мы должны делать дальше», - отметил он.

«Это не значит, что все довольны той ситуацией, которая сейчас сложилась и в контексте нагорно-карабахского конфликта, ситуацией в Нагорном Карабахе и так далее. Но, честно говоря, я тоже не очень доволен, все мы недовольны той ситуацией, которая у нас сложилась. Но нужно понять, какие у нас альтернативы. Мы должны поработать, чтобы не сделать ситуацию хуже, а стабилизировать ситуацию, улучшить ее. И, как я сказал, имею в виду не только внутреннюю, но и внешнюю стабильность и безопасность, также экономическую безопасность и стабильность, и мы должны сконцентрироваться именно на этих вопросах. Это не значит, что правительство считает, что все отлично и все в порядке. Наоборот, мы считаем, что нужно сперва не усугубить ситуацию, не сделать ее хуже», - заявил премьер-министр.

На вопрос, не грозял ли протестные настроения срывом договоренностей, которые были достигнуты 10 ноября, Никол Пашинян ответил так: «Я не думаю, потому что армянское общество согласно с тем, что в той ситуации, когда был подписан этот документ, не было никакой реальной альтернативы, которая была бы лучшей для нас. То есть, по моему мнению, убеждению, в армянском обществе именно такое понимание подписанного документа».