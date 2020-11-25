Экс-глава Минобрнауки назначен главным советником премьера

Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.
Арутюнян занимал должность министра с мая 2018 года и был освобожден от должности 23 ноября.
Бывший министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян назначен главным советником премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.
Арутюнян занимал должность министра с мая 2018 года и был освобожден от должности 23 ноября.
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