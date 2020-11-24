Совет НС решил направить вопрос о лишении Гагика Царукяна мандата в КС

Завершилось заседание Совета Национального собрания, в повестке дня которого стоял вопрос о лишении руководителя фракции «Процветающая Армения» (ППА) Гагика Царукяна депутатского мандата на том основании, что он занимался предпринимательской деятельностью.

По завершении заседания, продлившегося несколько часов, депутаты фракции ППА сообщили журналистам, что по основаниям, представленным Комиссией по предотвращению коррупции, Совет решил направить вопрос в Конституционный суд (КС). То есть, был одобрен проект, и решение по вопросу о лишении Царукяна мандата находится в компетенции Конституционного суда.

Решение было принято соотношением голосов 10 - «за», 4 – «против». Против выступили четыре депутата фракции «Процветающая Армения», за проголосовали 10 депутатов правящей фракции «Мой шаг», принявшие участие в заседании. Фракция «Просвещенная Армения» бойкотировала заседание.

У Конституционного суда есть один месяц на то, чтобы рассмотреть вопрос.

Депутаты фракции «Процветающая Армения» считают это политическим преследованием. Они говорят, что власти преследуют цель в послевоенной Армении с помощью ложной повестки дня отвлечь внимание от требования о своей отставке, которое остается в повестке дня ППА.

Фракция «Мой шаг» не стала комментировать итоги заседания Совета НС.