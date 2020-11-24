Родители пропавших без вести военнослужащих сегодня снова собрались у здания Минобороны. Они требуют, чтобы министерство немедленно предприняло шаги для нахождения их сыновей.

Вчера поздно вечером премьер-министр Никол Пашинян принял членов семей 25 пропавших без вести военнослужащих. Пашинян сказал, что воспринимает это как общую боль, и надеется, что «хотя бы значительную часть этих людей, наших братьев, мы сможем найти и вернуть». Прмьер-министр также ответил на вопросы присутствующих.

Сегодня родственники пропавших без вести военнослужащих заявили, что вчера не получили ответов на волнующие их вопросы. Они хотят знать, когда начнутся поисковые работы на территориях, перешедших под контроль Азербайджана.

Отмечая, что до сих пор не получили ответа на этот вопрос, участники акции протеста обсуждают возможность проведения акции протеста перед зданием посольства России. Они говорят, что хотят попросить миротворцев начать поисковые работы на тех территориях, куда азербайджанские силы не позволяют входить армянской стороне.