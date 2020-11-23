Родственники пропавших без вести в Карабахе военнослужащих требуют от Минобороны их найти

«Мы приходим сюда для того, чтобы представитель государственного органа, будь то министр или какой-то военный, пришел и дал нам ответ, чтобы мы узнали хоть какую-то информацию - что происходит. Мы понимаем, что была война, но нас игнорируют, всех этих родителей», - сказала одна из женщин.

«Мы ждем, каждый день государство нас обманывает, говорит: идите, сообщим в понедельник, идите, приходите в пятницу, тогда скажем, и так все время», - добавила другая женщина.

Есть люди, которые потеряли сразу двух членов семьи: отца и сына или двух сыновей, которые служили вместе. «Оба мои сына были военнослужащими срочной службы, служили родине, той родине, которая для меня больше не называется родиной. [Служили ] в Джебраиле, обоих до сих пор нет, [я говорила с ними] 9 октября, и уже второй месяц нет никакого ответа, я хочу от них ответа, второй месяц обманывают», - сказала одна из женщин.

По словам другого участника акции протеста, Гагика Исаханяна, у них была информация о том, что его брат ранен, и они все еще надеются, что смогут его найти. «Звонишь офицерам, приходишь, требуешь, говоришь: эти призывники лежат раненые, один лежит раненый, почему вы не отправляете за ними людей? Он говорит: если за молодым пошлем спецназ и потеряем его… понимаете, это не по-человечески, безнравственно все это. Я пришел сюда, чтобы задать вопрос министру Тонояну: почему вы все это не организовали? Он отвечает: давайте не будем это обсуждать, все это было и прошло. Подтекст слов этого человека говорит о том, что наши дети не имеют для них абсолютно никакой ценности», - сказал Гагик Исаханян.

Через несколько часов к зданию Министерства обороны пришел депутат Арман Бабаджанян, а затем председатель парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян, от которого собравшиеся потребовали четких ответов на свои вопросы. Кочарян сказал, что сегодня позже собравшихся примут в Минобороны.

Отметим, что сегодня премьер-министр Никол Пашинян провел совещание по вопросам возвращения попавших в плен в ходе карабахской войны военнослужащих и мирных жителей, выяснения судеб пропавших без вести лиц, а также социальных гарантий их семей. Пашинян сообщил, что в ближайшее время намерен провести встречи с представителями семей пропавших без вести и попавших в плен лиц. По поручению премьер-министра создана межведомственная рабочая группа, которая занимается оперативным решением вышеперечисленных проблем.