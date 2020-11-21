Премьер-министр Армении выразил соболезнования по поводу кончины Риты Саргсян

Рита Саргсян скончалась 20 ноября. У нее был диагностирован COVID-19.

Никол Пашинян отметил: «С прискорбием узнал о безвременной кончине Риты Саргсян, супруги третьего президента Республики Армения Сержа Саргсяна.



В качестве председателя попечительского совета фонда «Подари жизнь» г-жа Саргсян сыграла важную роль в поддержке армянских детей, борющихся с раком крови, помогая решать ряд проблем в сфере детского здравоохранения. В результате ее деятельности были реконструированы здравоохранительные и образовательные учреждения.

Г-жа Саргсян также проводила достойную высокой оценки социально-общественную деятельность, способствовала активизации культурной жизни.

От имени нашей семьи выражаю соболезнования скорбящей семье Саргсянов».