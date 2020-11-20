Сложившаяся ситуация требует разрядки, я хочу, чтобы мой уход был воспринят в этой логике - Тоноян

Министр обороны Давид Тоноян сегодня освобожден от занимаемой должности, сообщает пресс-служба президента Армении. Его сменил главный советник премьер-министра, бывший министр обороны Вагаршак Арутюнян. Последний возглавлял Минобороны в 1999-2000 годах.

Давид Тоноян был назначен на должность министра обороны после революции. До этого он был министром по чрезвычайным ситуациям, а до этого семь лет был заместителем министра обороны.

Через несколько минут после указа об увольнении Тоноян выступил с обращением, в котором, в частности, отметил: «Сегодня считаю неуместным подводить какие-то итоги своей деятельности, потому что итогом в силу обстоятельств стала вторая Арцахская война. Удовлетворен ли я своей работой в течение войны и на этапе подготовки к ней? Думаю, следует пересмотреть некоторые концептуальные направления, которые я не успел реализовать, и в этом плане я готов нести свою долю ответственности. Мне вдвойне сложно оставить службу именно сейчас, поскольку я никогда не имел привычки выбирать легкие обходные пути, чтобы избежать попадания в сложную ситуацию, особенно если на чаше весов - служение своему государству и народу. Этим же принципом я руководствовался и весной 2018 года. Но сложившаяся ситуация требует разрядки. И я хочу, чтобы мой уход был воспринят именно в этой логике».

Последние несколько дней продолжалась словесная перепалка между министром обороны Давидом Тонояном и членом команды премьер-министра Никола Пашиняна, депутатом правящей фракции Андраником Кочаряном. Спустя пять дней после начала акций протеста с требованием отставки Пашиняна Андраник Кочарян в Национальном собрании среди виновных в поражении в войне назвал также министра обороны. Он заявил, что правительство пойдет на серьезные кадровые изменения. Андраник Кочарян обвинил министра обороны в заявлениях, которые тот сделал еще в 2016 году, после чего в 2018 году Тоноян был назначен министром, и тогда никто из представителей власти публично не вспоминал про эти заявления.

«Почему не летали самолеты Су-30? Я должен спросить Тонояна. Господин Тоноян, вы фотографировались, сидели в них, мы должны были приобрести такие средства… нет, премьер-министр не военный деятель, и по большом счету я должен спросить у господина Тонояна. Господин Тоноян, когда вы 12 апреля 2016 года на вопрос корреспондента Радио Азатутюн о том, что противник использовал беспилотники, ответили, что «беспилотник дорогой, мы ударим гранатой», знаете что это, это означает? Что тогдашний первый заместитель министра не знает о той опасности, которую могли с воздуха представлять уже тогда израильские ударные беспилотники Harop, но это только начальная часть вопроса», - сказал Кочарян.

Сегодня была освобождена от занимаемой должности также министр труда и социальных вопросов Заруи Батоян. Ее заметил советник премьер-министра Месроп Аракелян.

На вакантную должность министра по чрезвычайным ситуациям назначен Андраник Пилоян. Феликс Цолакян, назначенный после революции министром по чрезвычайным ситуациям, вчера подал в отставку. Новоназначенный министр является командиром 5-го армейского корпуса. Месяц назад, во время интенсивных боев в Карабахе, Пашинян написал в Facebook, что Андранику Пилояну будет присвоено звание Национального героя.

Спустя десять дней после подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе Пашинян занялся изменениями в правительстве. Между тем, парламентские и внепарламентские силы требуют отставки Пашиняна, считая его главным виновником поражения и невыгодного для армянской стороны заявления о прекращении огня. О необходимости проведения досрочных выборов на днях заявил также президент страны Армен Саркисян.