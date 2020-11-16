Чтобы уберечь страну от потрясений, досрочные парламентские выборы будут неизбежны – Армен Саркисян

Чтобы уберечь страну от потрясений, внеочередные выборы в Национальное собрание, в конце концов, будут неизбежны, в своем послании подчеркнул президент Армении Армен Саркисян. Она пришел этому убеждению в течение последних дней по итогам политических консультаций, проведенных после подписанного 10 ноября трехстороннего заявления о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Напомним, что президент провел консультации и встречи с парламентскими и внепарламентскими силами, различными общественными организациями и отдельными лицами, в том числе из Диаспоры.

«Абсолютное большинство участников встреч согласны в одном вопросе: отставка или прекращение полномочий премьер-министра в соответствии с Конституцией и досрочные парламентские выборы.

В эти дни каждый из нас, особенно политики и государственные деятели, должен проявить высокий уровень ответственности и сдержанности, сосредоточив свои усилия исключительно на поиске путей выхода из кризиса.

Мои наблюдения, основанные на встречах и консультациях, следующие:

учитывая сложившуюся ситуацию и настоятельную необходимость достойно ее преодолеть, прислушиваясь к требованиям общественности, очевидно, что для того, чтобы уберечь страну от потрясений, досрочные выборы в Национальное собрание, в конце концов, будут неизбежны;

в этом контексте, по моему мнению, единственным ответственным подходом может быть объективная оценка правительством и правящей политической силой своего потенциала, представление в сжатые сроки дорожной карты, в которой будут указаны сроки инициирования соответствующих конституционных процессов, в результате которых станет возможно проведение внеочередных выборов в Национальное собрание, а до этого управление будет передано высококвалифицированному правительству национального согласия», - отметил Армен Саркисян.

Обращаясь к правоохранительным органам, он призвал соблюдать и защищать правопорядок и законность.