Бывший начальник Генштаба делает крайне опасные заявления - Минобороны

Заявления экс-начальника Генштаба ВС и экс-главы военной контрольной службы Минобороны Армении Мовсеса Акопяна не соответствуют действительности и содержат государственную тайну. Об этом говорится в сообщении, распространенном Министерством обороны Армении.

Отмечается, что в заявлениях Акопяна также содержится информация касательно международного сотрудничества Армении в оборонной сфере, разглашение которой ставит под угрозу оборону страны.

В заявлении Минобороны говорится, что Акопян, который всего лишь полгода занимал должность начальника департамента военно-контрольной службы Минобороны Армении и ставил свою подпись под соглашениями с другими странами о приобретении военной техники, теперь пытается создать впечатление, будто ведомство только при нем приобрело оружие и боеприпасы, эффективно использованные против противника.

«Это мягко говоря далеко от реальности. И даже если под соглашениями о приобретении указанных вооружений и числится подпись Мовсеса Акопяна, более чем очевидно, что переговоры по их приобретению начались давно. Как минимум это нечестно приписывать себе весь этот процесс», - говорится в сообщении.

Кроме того, указанные Акопяном виды вооружения приобретаются периодически.

Минобороны заявляет, что Акопян делает крайне опасные заявления, раскрывая структуру ВС Армении, особенности формирования армейских звеньев. Ведомство указывает, что это крайне секретные сведения, публикация которых уголовно наказуема.

Даже если Акопян больше не считается представителем Генштаба ВС Армении, это не означает, что он имеет право разглашать гостайну, подчеркивается в заявлении МО.