Мовсес Акопян обвиняет Пашиняна в преступлении

«Здесь было совершено еще одно преступление, глава государства остановил пополнение. Премьер-министр страны издает приказ остановить пополнение и вместо этого отправить добровольцев на передовую на третий день войны. Об обоснованиях решения премьер-министра мне не докладывают», - сказал Акопян, отметив, что ответственные за этот процесс должностные лица не могут это отрицать, поскольку существует запись разговора.

Он добавил, что во время первого же боя часть добровольцев погибла, а часть - в панике бежала.

«На пятый день в Арцахе у нас было 1500 сбежавших, которые были изолированы в разных местах, чтобы они не вернулись и не вызвали панику в Армении. И к стольким людям были приставлены люди из армии, чтобы их держать, кормить солдатской едой, и наши уважаемые генерал-полковник Сейран Оганян, полковник Баласанян, генерал Алексанян и разные военнослужащие провели разъяснительную работу, чтобы часть из них вернуть в ряды армии», - сказал Акопян.

Он отметил, что мобилизация не была проведена, и за это несут ответственность глава государства, министр обороны, военный комиссариат и министр территориального управления, а не начальник Генерального штаба.

По словам Акопяна, по состоянию на 30 сентября Карабах выполнил своей плана пополнения на 78%, Армения – на 52%.

«Это нужно было сделать в течение 40 часов, а это было на 5-й день, на второй день ситуация была еще тяжелее в плане процента пополнения», - сказал Акопян, отметив, что отсюда пошли все проблемы.

Отметим, что реакции на заявления Акопяна из правительства пока нет.