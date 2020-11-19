По предложенному Путиным варианту, прекращение войны означало сдачу Шуши - вице-спикер НС

17 ноября в эфире телеканала «Россия-24» Путин заявил, что 19-20 октября, когда вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль незначительную, южную часть Карабаха, ему удалось убедить президента Азербайджана прекратить боевые действия, но обязательным условием с его стороны было возвращение беженцев, в том числе в Шуши, однако Пашинян на это предложение на согласился.

«Это означало сдачу Шуши, и было решено продолжить борьбу, о чем также сказал президент России, мы думали, что у нас будет военный успех, у нас будет прорыв, потому что, вы знаете, Шуши – это город-крепость, и политическое и военное руководство думало, что на этом участке мы сможем добиться военного успеха. Этого не произошло, и это заявление стало возможно принять только в момент падения Шуши, потому что с этого момента уже стало ясно, что будет невозможно добиться военного успеха, и в этой ситуации каждая следующая жертва не решила бы ни одной военной задачи. И только в этих условиях стало возможно подписать это заявление. Если бы тогда, 19-20 октября, Армения и Арцах согласились, чтобы в Шуши вернулись азербайджанские беженцы, сегодня нас обвиняли бы в сдаче Шуши. Сейчас тоже обвиняют, но Шуши захватили, а не мы его сдали», - сказала Назарян.

Член правящей фракции Арман Егоян пояснил, что на момент внесения предложения азербайджанские ВС находились примерно в 20 км от Шуши, а в варианте Путина вопрос дороги, предоставляемой беженцам, был неопределенным, кроме того, действовало бы соотношение населения в Шуши по состоянию на 1988 год, то есть 80% - 20% в пользу азербайджанцев.

«Представим будущее: мэром Шуши был бы азербайджанец, потому что как минимум 80% населения города составляли бы азербайджанцы, полагаю, что в городе могло вообще не остаться армян. Я не представляю, сколько армян осталось бы в городе», - отметил Егоян.

Глава оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян сказал, что объяснения властей по части Шуши не соответствуют действительности. «Ни один мэр Шуши не был бы азербайджанцем, вопрос беженцев обсуждался, это еще вопрос, пришли бы азербайджанцы со своими беженцами или нет. Сейчас мы находимся в такой же ситуации в случае с Гадрутом. Потребовала ли армянская сторона возвращения наших беженцев в Гадрут? В Гадруте и прилегающих к нему районах проживало около 15 тысяч человек», - сказал Марукян.

А подписанное 9 ноября лидерами Армении, Азербайджана и России совместное заявление в оппозиционной партии считает одним из самых позорных документов, подписанных в истории Армении.

Оппозиционные фракции «Просвещенная Армения» и «Процветающая Армения» собираются еще раз инициировать внеочередное заседание Национального собрания с той же повесткой дня - отмена военного положения, после чего уже на повестку будет вынесен вопрос о выражении недоверия премьер-министру.

«Мы нашли один вариант, когда Совет не собирается, кворум не обеспечивается, после повторного сбора подписей через 5 дней мы можем сразу же вынести вопрос на заседание, но в этом случае правящая сила может не явиться, не прийти в зал заседаний и теперь уже не обеспечить кворум в зале. Сейчас мы попробуем и это, попробуем все механизмы», - пояснил Марукян.