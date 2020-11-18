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Спорт

Футбол: Сборная Армении стала победительницей в турнире Лиги наций в группе C2

В матче последнего тура группового этапа турнира Лиги наций (группа C2) сборная Армении по футболу со счетом 1:0 победила сборную Северной Македонии.

Единственный гол в игре, которая из-за военного положения в Армении прошла в столице Кипра Никосии, на 55-й минуте забил Ованнес Амбарцумян.

Эта победа позволила армянским футболистам набрать 11 очков и стать победителями в группе C2, включавшей также сборные Грузии и Эстонии.

Победа в группе означает, что в следующем розыгрыше турнира сборная Армении будет уже участвовать в дивизионе «B». Она также дает теоретические шансы армянской сборной претендовать на участие в финальной части Чемпионата мира по футболу 2022 года в зависимости от итогов отборочного турнира.

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