Новым министром иностранных дел Армении назначен Ара Айвазян. 51-летний дипломат 16 октября решением премьер-министра Никола Пашиняна был отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Армении в Мексике, Коста-Рике, Кубе, Гондурасе, Гватемале и Панаме и назначен заместителем министра иностранных дел.

Об освобождении от должности Зограба Мнацаканяна, назначенного министром иностранных дел после бархатной революции 2018 года, премьер-министр Никол Пашинян объявил два дня назад, 16 ноября, с трибуны парламента, отвечая на вопросы депутатов. Через несколько минут после этого заявления пресс-секретарь МИД Анна Нагдалян опубликовала письменное заявление Мнацаканяна об отставке. Все это происходило на фоне противоречащих друг другу заявлений Пашиняна и МИД касательно вопроса города Шуши на переговорах.

Сегодня на правительственный час в парламенте пришел врио главы МИД Артак Апитонян. Решение о назначении нового министра было опубликовано через час после заседания. На правительственном часе не было также подавшего в отставку министра по чрезвычайным ситуациям Феликса Цолакяна, его заменял его заместитель Армен Памбухчян.

Кстати, вопросов к правительству у депутатов сегодня было беспрецедентно мало, только семь депутатов задали вопросы премьер-министру и членам правительства. Оппозиционные фракции «Просвещенная Армения» и «Процветающая Армения» бойкотировали заседание парламента.

Депутат Ованнес Игитян попытался уточнить у премьер-министра подробности 7-го пункта документа, подписанного лидерами Армении, Азербайджана и России, который касается возвращения беженцев, в частности, задал вопрос о том, смогут ли жители потерянных армянской стороной территорий вернуться в свои дома. «Здесь указана организация возвращения беженцев в рамках Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Общались ли вы уже, я имею в виду армянскую сторону, с соответствующими органами ООН по линии беженцев, и могут ли те беженцы, которые сегодня находятся в Армении, и переселенные лица в Карабахе вернуться, будет ли каким-то образом обеспечена их безопасность со стороны ООН или миротворцев? Речь идет также об обратившихся сегодня ко мне жителях Гадрута. Может ли какая-либо международная организация или в рамках заявления миротворческие силы гарантировать их возвращение?» - спросил Игитян.

«Г-н Игитян, в опубликованной сегодня дорожной карте, если вы обратили внимание, в первом пункте указывается возобновление переговорного процесса в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ. И предполагается, что эти обсуждения и переговоры должны дать ответы, связанные с формированием механизмов возможностей дальнейшей реализации пунктов, указанных в совместном заявлении. И, да, это право предусмотрено, и мы должны сделать все, чтобы это право было реализовано», - ответил премьер-министр.

Министр здравоохранения Арсен Торосян видит необходимость строительства нового реабилитационного центра для лечения раненых военнослужащих.Отвечая на вопрос члена фракции «Мой шаг» Амазаспа Даниеляна, Торосян также сказал, что, по предварительным расчетам, для этого потребуется дополнительно 2-2,5 млрд драмов из госбюджета. «А до этого в указанных мною рамках мы прилагаем усилия, направленные на более срочное размещение и начало процесса», - сказал министр.

Информация о мобилизационном ресурсе и отпусках военнослужащих срочной службы будет предоставлена после 1 декабря. Об этом в ответ на вопрос депутата Армена Хачатряна сказал министр обороны Давид Тоноян.

Депутата Тагуи Товмасян интересовала дальнейшая судьба золотого рудника, действующего в общине Сотк Гегаркуникской области, поскольку часть рудника находится на территории Карвачара, возвращаемого Азербайджану. Правительство предпочло ответить на этот вопрос письменно.