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Политика

Ашот Гулян подал в отставку с поста советника спикера армянского парламента

Ашот Гулян

Советник председателя Национального собрания Армении Ашот Гулян написал заявление об уходе со своей должности. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Заявление об отставке с должности советника председателя Национального собрания Армении я написал раньше, но в связи с состоянием здоровья Арарата Мирзояна сообщаю об этом только сейчас, когда опасность его жизни не угрожает. Выразив Мирзояну благодарность за доверие, я указал, что считаю свою дальнейшую работу в этой должности нецелесообразной. Она могла и должна была быть более эффективной, особенно в дни войны», - написал Ашот Гулян, выразив благодарность всем коллегам.

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