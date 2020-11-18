Ашот Гулян подал в отставку с поста советника спикера армянского парламента

«Заявление об отставке с должности советника председателя Национального собрания Армении я написал раньше, но в связи с состоянием здоровья Арарата Мирзояна сообщаю об этом только сейчас, когда опасность его жизни не угрожает. Выразив Мирзояну благодарность за доверие, я указал, что считаю свою дальнейшую работу в этой должности нецелесообразной. Она могла и должна была быть более эффективной, особенно в дни войны», - написал Ашот Гулян, выразив благодарность всем коллегам.