Карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках Минской группы - Помпео

Нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках Минской группы ОБСЕ, заявил госсекретарь США Майк Помпео французской газете Le Figaro.

Накануне госсекретарь США находился во французской столице, где встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и министром иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом.

«Соединенные Штаты вместе с Францией и Россией являются сопредседателями Минской группы, главной целью которой является урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе. Именно в этих рамках должна быть урегулирована ситуация», - сказал Помпео в интервью Le Figaro.

Госсекретарь особо подчеркнул, что Вашингтон обеспокоен в связи с ростом военного потенциала Турции.

«Президент Эмманюэль Макрон и я единодушны в том, что последние действия Турции были агрессивными», - сказал госсекретарь, указав на поддержку Турцией Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте, а также на военные операции Анкары в Ливии и Средиземноморье.

«Европа и Соединенные Штаты должны работать вместе, чтобы убедить Эрдогана, что подобные шаги не исходят из интересов его народа», - сказал глава американской дипломатии.

Дополнительные подробности касательно переговоров с французскими властями в Париже рассказали высокопоставленные чиновники американского Госдепартамента. Стенограмма ответов на вопросы журналистов опубликована на официальном сайте Госдепартамента США.

Согласно источнику, Помпео подробно обсудил с Макроном и Ле Дрианом вопрос Нагорного Карабаха. Посредники в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, Париж и Вашингтон, ожидают от Москвы большей ясности относительно условий полного прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе, а также роли Турции в этом процессе.

Напомним, что США и Франция, две из трех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - единственной посреднической миссии в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, не участвовали в подготовке соглашения. На прошлой неделе официальный Париж, приветствуя решение о прекращении огня в зоне конфликта, обратился к пунктам, не включенным в текст соглашения Пашинян-Алиев-Путин, в том числе к будущему статусу Нагорного Карабаха, настаивая на немедленном возобновлении дискуссий между сторонами по этому вопросу.

«Как сопредседатели Минской группы они единодушны и по-прежнему привержены своей посреднической миссии. Они также признают, что благодаря действиям России было достигнуто прекращение огня, которое соблюдается уже неделю, но также ожидают, что Россия прояснит многочисленные вопросы, связанные как с параметрами соглашения, так и с ролью Турции», - заявил высокопоставленный представитель Госдепа, добавив, что Помпео и Ле Дриан обсудили вызывающие тревогу действия Турции.

Однако госсекретарь не будет лично обсуждать вызывающие тревогу действия Турции с высшими властями этой союзнической для США страны.

Прибывший вчера в Стамбул Помпео не встретится ни с президентом Эрдоганом, ни с министром иностранных дел Чавушоглу. По сообщениям турецких СМИ, на фоне имеющихся разногласий между союзниками Анкарой и Вашингтоном Эрдоган не нашел времени, чтобы встретиться с госсекретарем США, который посетил Турцию в рамках своей последней зарубежной поездки в качестве представителя администрации Трампа.