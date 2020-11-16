На площади Свободы в Ереване проходит митинг 16 политических сил с требованием отставки премьер-министра

Вчера политические силы также созвали митинг. Ранее, на протяжении нескольких дней они выступали с теми же требованиями. Накануне они заявили, что сегодня представят оценку сложившейся ситуации, а затем дорожную карту дальнейших действий.

Отметим, что на состоявшейся сегодня утром онлайн пресс-конференции премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопрос о том, стоит ли у него в повестке дня вопрос об отставке, заявил: «В мою повестку дня входит обеспечение стабильности и безопасности в республике, других вопросов в моей повестке сегодня нет».