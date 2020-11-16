Пашинян объяснил, что его пост в соцсетях не был призывом к гражданскому противостоянию

Напомним, что в своей записи в соцсети около полуночи Пашинян отметил: «Я сегодня просмотрел десятки видео с солдатами на передовой. Я поражен проницательностью ребят. Ребята, вы правы. Жду вас в Ереване. [Для того, чтобы] окончательно решить вопрос скулящих под стенами. Я горжусь вами».

Запись премьера вызвала волну критики со стороны оппозиции, его стали обвинять в призывах к гражданским столкновениям и насилию.

В ходе онлайн пресс-конференции Пашинян пояснил, что написал, что ждет в Ереване солдат для личной встречи с ними, чтобы их рассказы развеяли подозрения в «предательстве», о котором в армянском обществе в эти дни идут разговоры.

«Сейчас правительство обвиняют в участии в каких-то темных схемах. Военнослужащий, который стоял на передовой, знает о ситуации в Карабахе лучше всех. Многие из них просят встречи со мной, и я жду их возвращения для этого», - заявил премьер.

Пашинян также подчеркнул, что с фронта солдаты не возвращаются с оружием, так что совершенно беспочвенны утверждения о том, будто он призывает граждан к вооруженному противостоянию и гражданской войне.

«Просто все люди сейчас на нервах, ими легко манипулировать», - подчеркнул глава правительства.

Отвечая на вопрос, касающейся возможных перемен во власти, Пашинян отметил, что считает нынешние институты власти дееспособными и имеющими легитимный мандат.

На вопрос, есть ли на его повестке вопрос об отставке, премьер ответил, что есть только вопрос сохранения стабильности.

Отметим, что с момента обнародования трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с выполнением ряда условий Азербайджана оппозиционные партии в Армении призывают к отставке Пашиняна и его правительства.

Сегодня вечером намечен очередной митинг оппозиции в центре Еревана.