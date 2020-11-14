COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончался 41 человек

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 14 ноября число выздоровевших пациентов увеличилось на 1989 и сейчас составляет 74 105.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончался еще 41 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1738.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 448 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (8 за последние сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 39 564, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 460 606 (3697 за сутки).