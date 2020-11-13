Кремль считает несостоятельным обвинение в том, что Россия предала своего союзника Армению

«Произошли совершенно драматические изменения в Нагорном Карабахе. Армения вынуждена была покинуть несколько больших территорий, которые на протяжении десятилетий считала своими. И на протяжении десятилетий она их считала своими в том числе потому, что в этом была роль России как союзника Армении. Россия, по крайней мере со стороны, сейчас в этом конфликте не оказывала какой бы то ни было существенной поддержки Армении. И даже я вижу в своей ленте Facebook - половина армян пишут об этом как о предательстве. Что думают в Кремле по этому поводу?», - такой вопрос задал журналист Russia today пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

Песков ответил, что обвинение в адрес России в том, что она предала своего союзника - Армению, абсолютно несостоятельно.

«Упрёки тех, кто пишет у вас в Facebook в отношении России, абсолютно несостоятельны. Президент России сказал однозначно, что Россия не забывает о своих обязанностях по ОДКБ. И в случае нападения кого бы то ни было на территорию союзника, на территорию Армении Россия, естественно, сделает всё возможное для защиты своего союзника. Об этом говорил президент России. Поэтому любые упрёки несостоятельны и несправедливы», - сказал пресс-секретарь Кремля.

В интервью Песков подчеркнул, что у России не было права вводить войска на территорию Нагорного Карабаха. «Мы получили право ввести миротворцев только после того, как на это дали согласие конфликтующие стороны. И ввести на линию разделения. Просто ввести войска, тем более в Карабах - такого права по международным законам у России не было. И Россия остается страной, которая привержена всем соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН», - сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ также сказал, что Россия остается приверженной всем соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН. В любом случае, и после этого соглашения Москва, по утверждению Пескова, считает и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, и президента Азербайджана Ильхама Алиева друзьями.

Кстати, в этом интервью пресс-секретарь Кремля сказал, что военные действия начал Баку при поддержке Анкары. А во многих упомянутых Песковым международных документах, включая подписанные двумя президентами России, в том числе Путиным, отмечается, что одним из основных принципов урегулирования карабахского конфликта, если не главным принципом, было урегулирование дипломатическим путем.

Официальная Москва за последние несколько дней уже несколько раз заявляла, что если стороны примут формулы, предложенные Минской группой ОБСЕ, прежде всего Россией, можно будет спасти тысячи жизней.

«Формулы эти существовали, они хорошо известны участникам переговорного процесса. Но, к сожалению, они не сработали по тем или иным причинам. Эти формулы не были реализованы, к сожалению. Если бы они были реализованы даже два года назад, то, наверное, этой кровавой войны бы не было. И удалось бы избежать гибели не одной тысячи молодых армян и молодых азербайджанцев», - сказал Песков.

Напомним, что во время карабахской войны официальная Москва периодически заявляла о своей озабоченности по поводу участия в боевых действиях террористов с азербайджанской стороны. Сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что эти террористы и сегодня все еще находятся в Карабахе.

«Боевики, которых перебрасывали [в Нагорный Карабах], не исчезли. Исходим из того, что этот вопрос будет решен. К его решению должны приложить усилия все стороны, заинтересованные в мире в этом регионе», - сказала Захарова на сегодняшнем брифинге.

Российские эксперты подчеркивают, что подписанный 10 ноября документ - это всего лишь заявление о прекращении огня, работы над соглашением по карабахскому урегулированию, по сути, только начинаются, и Москва будет вынуждена координировать эти работы с двумя другими странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ – США и Францией.

Вчера министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что оппозиция в Армении спекулирует на теме подписанного соглашения о прекращении огня, но в Москве убеждены, что целостность этого соглашения будет сохранена и власти Армении выполнят взятые на себя по соглашению обязательства.