В Степанакерте решаются вопросы возвращения населения

Отметим, что до подписания известного документа о прекращении боевых действий в Карабахе из-за опасности население города было эвакуировано.

Саргсян сказал, что 60 процентов города обеспечено электричеством, водой и газом. В остальных районах города восстановительные работы продолжаются.

По словам мэра, 20-30 процентов населения уже находятся в городе.

Вчера улицы Степанакерта были довольно пустынны, Радио Азатутюн не удалось поговорить с горожанами, в городе в основном находились военные, которые вернулись с позиций.

Отметим, что вчера со второй половины дня в Карабахе интернет и роуминг были отключены. По предварительной информации, были повреждены линии, идущие из Кельбаджара.

Советник лидера Карабаха Давид Бабаян сообщил Радио Азатутюн, что процесс развертывания российских миротворцев начался, но на каком он этапе и где они находятся, в данный момент сказать не может.

Съемочной группе Радио Азатутюн в Степанакерте и в окрестностях города пока российские миротворцы не встречались. По местным слухам, процесс размещения миротворцев начинается с Лачина, они заменяют спускающиеся с позиций армянские вооруженные силы, армянские военнослужащие постепенно возвращаются в город и сдают оружие.