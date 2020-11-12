В Ереване представители 17 политических сил продолжают требовать отставки премьер-министра

Там они заявили, что выражают свой протест против вчерашнего незаконного задержания СНБ лидеров и представителей политических сил, требующих отставки Пашиняна.

Депутат парламентской фракции партии «Процветающей Армении» (ППА) Наира Зограбян заявила журналистам, что эти задержания являются политическим преследованием.

Напомним, что вчера после митинга были задержаны лидер ППА Гагик Царукян, лидер партии «Родина», бывший директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян, представители АРФ «Дашнакцутюн» Арцвик Минасян, Ишхан Сагателян, бывший депутат от Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов и другие представители, всего - более 10 человек.

Представители политических сил, объединившихся вокруг требования отставки Пашиняна, заявляют, что премьер-министр «сдал Арцах за спиной у народа и он должен уйти из власти как можно скорее». Протестующие от здания СНБ двинулись в сторону площади Свободы, где стали произносить речи.

Вчера представитель АРФ «Дашнакцутюн», бывший депутат Армен Рустамян в беседе с Радио Азатутюн сказал, что эти акции протеста продолжатся до тех пор, пока Никол Пашинян не уйдет в отставку.

Сегодня Рустамян подчеркнул, что «единственным виновником ситуации», сложившейся вокруг Карабаха, является Никол Пашинян, подписавший известное соглашение с руководителями России и Азербайджана.