Политическое большинство, ставшее символом поражения, исчерпало моральное право выдвигать вопросы другим силам - оппозиция

Правящая фракция «Мой шаг» своим заявлением признает свою ответственность за сдачу Нагорного Карабаха, заявила депутат оппозиционной фракции «Процветающая Армения» (ППА) Ивета Тоноян.

«Она берет на себя ответственность за позорное решение, подписанное Николом Пашиняном. До вчерашнего дня мы в наших многочисленных интервью и выступлениях выражали надежду, что фракция «Мой шаг», возможно, не знала о позорном соглашении, однако в распространенном вчера заявлении члены фракции «Мой шаг», у которых хватит смелости заявить, что они подписываются под этим заявлением, в равной мере несут ответственность за подписанное предательское заявление и решение», - сказала Тоноян.

Правящая фракция минувшей ночью выступила с заявлением в ответ на инициативу созыва внеочередного заседания парламента, в ходе которого должна была обсуждаться правомерность заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе, подписанного премьер-министром Николом Пашиняном вместе с лидерами Азербайджана и России. Прежде чем обсуждать легитимность заявления, «Мой шаг» предложил оппозиционным силам четко заявить всем армянам и миру, что они поддерживают отмену российского посредничества, вывод российских миротворцев с линии соприкосновения и выступают за продолжение войны. «После этого оппозиционные силы должны также представить предлагаемую дорожную карту для победы в возобновленной войне», - говорится в заявлении фракции.

«Таким образом «Мой шаг» пытается противопоставить оппозиционные силы России. Это заявление является примитивной манипуляцией, с помощью которой пытаются отвлечь внимание общественности от основной повестки дня, - считает депутат от ППА Ивета Тоноян. - Мы много раз отмечали, я говорю конкретно о партии «Процветающая Армения», что, да, восстановление полноценных отношений с Россией в состоянии войны не имело альтернативы, единственным гарантом безопасности в регионе была Россия, однако мы накануне заявили: когда 29 сентября из Российской Федерации поступили сигналы о начале конкретного процесса, связанного с размещением миротворцев, и этот мессидж через г-на Мелкумяна был передан руководству Национального собрания, он был удостоен абсолютного игнорирования со стороны властей нашей страны и вообще не стал предметом обсуждения».

Инициатива фракций «Просвещенная Армения» и «Процветающая Армения» об обсуждении законности заявления, подписанного лидерами России, Азербайджана и Армении, вчера вечером провалилась. Депутаты правящей фракции к ней не присоединились. Позже фракция распространила вышеуказанное заявление. Глава фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян отказался высказать свое мнение об этом заявлении.

Политическое большинство, ставшее символом поражения, исчерпало моральное право выдвигать вопросы другим политическим силам, заявила представитель Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» (АРФД), присоединившаяся к требованию об отставке Пашиняна, Лилит Галстян.

«Я придаю большое значение моральной стороне политики. Политическое большинство, фракция, которая вместе со своим лидером исчерпала все возможности для нашей победы, 2,5 года вводила народ в заблуждение, предала наши национальные стремления, наши победы, Шуши, который был символом нашей победы. Сегодня у нас есть премьер-министр, который является символом нашего поражения, и политическое большинство – «Мой шаг», который является символом поражения, говорит с нами на языке ультиматума: представьте вашу дорожную карту, как вы видите решения. А вы вместе с народом и с дорожной картой сдали наши земли, Арцах? Конечно, нет. Вы вели переговоры за нашей спиной. Вы вообще исчерпали моральное право выдвигать вопросы другим политическим силам. Вы исчерпали, вы проиграли, вы потеряли дальнейшие возможности нашей страны», - сказала Лилит Галстян.

На заявление правящей фракции отреагировал также Армянский национальный конгресс во главе с первым президентом Армении Леоном Тер-Петросяном. «Заявление правящей парламентской фракции «Мой шаг» свидетельствует о том, что действующая власть еще не поняла, какое ужасное бедствие принесла Арцаху и Армении, совершив непростительное преступление против всего армянского народа. В то же время заявление свидетельствует о том, что власть категорически отвергает конституционный путь преодоления внутриполитического кризиса в Армении, фактически заняв позицию по углублению противостояния. Это не что иное, как грубое попрание якобы исповедуемых ею же принципов демократии и парламентаризма», - подчеркнул рмянский национальный конгресс.