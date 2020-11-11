«Мой шаг» предлагает оппозиционным силам заявить, что они выступают за продолжение войны и отмену российского посредничества

Правящая парламентская фракция «Мой шаг» выступила с заявлением, в котором предлагает оппозиционным силам, прежде чем обсуждать правомерность известного заявления об окончании карабахской войны, подписанного лидерами Армении, России и Азербайджана, «очень четко заявить всем армянам и миру, что они:

1. поддерживают отмену российского посредничества;

2. поддерживают вывод российских миротворцев с линии соприкосновения;

3. выступают за продолжение войны».

«После этого оппозиционные силы должны также представить предлагаемую дорожную карту для победы в возобновленной войне», - отмечает правящая фракция, добавляя, что принятие объявленных условий в нынешней ситуации было единственным способом избежать полной потери Карабаха и тысячи человеческих жертв.

В то же время «Мой шаг» уверен, что общественность должна получить ответы на все волнующие ее вопросы. Также отмечается, что фракция «не собирается принимать участие ни в каких заседаниях, направленных на дестабилизацию ситуации» в Армении.

Напомним, что две другие, оппозиционные фракции парламента, «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения», а также участники митинга, организованного 17 партиями, на площади Свободы и перед Национальным собранием, потребовали созыва внеочередного заседания и отмены военного положения. Также они потребовали отставки премьер-министра.

«Преклоняясь перед славной памятью погибших в арцахской героической битве военных, добровольцев, участвовавших в боевых действиях людей, с глубокой скорбью разделяя боль семей, друзей и родственников погибших, учитывая внутриполитические события в Армении и Арцахе, последовавшие за военными действиями и перемирием, фракция Национального собрания РА «Мой Шаг» заявляет: текущий анализ боевых действий дает основания констатировать, что армянский народ общими усилиями воевал, по сути, не только против Азербайджана, но и против одних из крупнейших вооруженных сил в мире, армии, имеющей сверхсовременное вооружение и безграничный человеческий резерв, наемников-террористов и спецподразделений, завербованных из разных стран; в ходе 45 дней войны по всей линии фронта был проявлен особый героизм, благодаря которому удалось предотвратить развязанное геноцидальное преступление врага против армян», - также говорится в заявлении.

Фракция «Мой шаг» подчеркивает, что в тыловой поддержке армии во время боевых действиях принимал участие всеармянский потенциал, боевые действия происходили параллельно с крупными геополитическими событиями, обусловленными вызовами безопасности, которые привели к провалу всех международных усилий по установлению режима прекращения огня, в том числе многочисленных попыток трех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Напомним, что оппозиционные фракции собрали достаточное для созыва внеочередного заседания парламента число подписей, однако, как сообщил руководитель фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян, перед созывом заседания должно было состояться заседание совета НС, которое, однако, не состоялось. Из депутатов фракции «Мой шаг» явилась лишь вице-спикер парламента Лена Назарян.