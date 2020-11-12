Премьер-министр заявляет, что приоритетом власти является восстановление стабильности в стране

Сегодня он обратился с посланием к народу, сказав, что на данный момент приоритетом власти является восстановление стабильности в стране, и призвав народ объединиться вокруг правительства, которое, по его словам, твердо намерено нести свою ответственность по выводу страны из этой ситуации.

«Правительство не будет поддаваться на провокации групп погромщиков, спонсируемых бывшими властями. Организаторы беспорядков и многие активные участники задержаны, многие скрываются, но обязательно будут найдены и привлечены к ответственности. Призываю не поддаваться на провокации, объединиться вокруг правительства, которое преисполнено решимости до конца нести ответственность по выводу страны из этой ситуации, в то же время гарантируя, что никто не отберет власть, принадлежащую народу, для реализации своих целей по возвращению в пучину коррупции и грабежа страны. Сегодня мы пожинаем горькие плоды именно этого грабежа и коррупции, когда на протяжении десятилетий собственность и доходы страны текли в карманы известных вам людей, а не на развитие армии», - отметил премьер.

Около 20 минут Пашинян пытался ответить на вопросы, звучащие после публикации документа, подписанного им и президентами Азербайджана и России три дня назад, дав ему несколько эпитетов: печально известный, плохой и невыгодный. Он повторил сегодня, что Генштаб Вооруженных сил Армении докладывал, что войну нужно было остановить как можно скорее. По словам Пашиняна, сложилась ситуация, когда солдат не мог повлиять на ход событий.

«Подписывая документ, я понимал, что вероятность моей личной смерти чрезвычайно велика не только в политическом, но и в физическом смысле. Но жизни 25 тысяч солдат были важнее, думаю, также и для вас», - отметил премьер.

Ответ Пашиняна на другой вопрос, задаваемый ему в эти дни, о том, почему он не ушел в отставку, чтобы избежать подписания документа, был следующим: он не хотел перекладывать эту адскую обязанность на чужие плечи.

«Потому что это означало бы дезертирство, это означало бы переложить обязанность выполнить адскую миссию ради солдат на чужие плечи, надеясь, что позже скажут, что Пашинян был настолько патриотичен, что не подписал документ, а этот другой оказался слабым и предателем и пошел на такой постыдный шаг», - сказал премьер.

А почему, пусть даже в таких условиях, невозможно было добиться перемирия в первые дни войны или чуть позже? «На то было две причины: во-первых, мы должны были без боя сдать семь районов, в том числе Шуши, во-вторых, военная обстановка была такой, что мы надеялись, что за счет привлечения новых ресурсов и сверхчеловеческих усилий мы сможем переломить ситуацию», - сказал он.

Карабахский вопрос как не был решен, так и сейчас не решен, и эта работа еще впереди, заявил Пашинян, не пояснив, когда и какие шаги собирается предпринять для международного признания статуса Карабаха. В подписанном трехстороннем заявлении вопрос статуса никак не оговаривается.

«По этой части наши планы не меняются, международное признание Республики Арцах становится абсолютным приоритетом, и, по сути, в пользу международного признания Арцаха сейчас есть более веские аргументы», - подчеркнул премьер-министр Армении.