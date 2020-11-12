Премьер-министр подчеркнул, что международное признание Карабаха становится абсолютным приоритетом

«Не солдат должен погибать во имя Родины, но Родина должна идти на жертвы ради солдата», - сегодня в своем послании заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, подчеркнув, что с осознанием этого он подписал «этот печально известный документ».

По словам премьер-министра, жизни 25 тысяч солдат были важнее, а они оказались под угрозой.

«Командир не должен отдавать солдату приказ умереть, а должен сам умереть ради солдата. С осознанием этого я подписал этот печально известный документ, который увеличивает вероятность моей личной смерти не только в политическом, но и в физическом смысле, но жизни 25 тысяч солдат были важнее, также и для вас. Жизни солдат оказались под угрозой», - сказал премьер.

Пришло время родине пойти на жертвы ради солдат, не пожалевших ничего во имя родины, сказал премьер-министр, отметив, что подписал документ также с осознанием этого факта.

По словам Пашиняна, в этой ситуации речь шла не о днях и неделях, когда можно было бы хитрить, маневрировать, а решение нужно было принять в течение нескольких часов, иначе мог начаться процесс, который, по словам Пашиняна, закончился бы смертью или пленением солдат.

Что касается того, почему он не ушел в отставку, чтобы избежать подписания документа, то Пашинян пояснил: «Потому что это означало бы дезертирство, это означало бы переложить обязанность выполнить адскую миссию ради солдат на чужие плечи, надеясь, что позже скажут, что Пашинян был настолько патриотичен, что не подписал документ, а этот другой оказался слабым и подписал».

Пашинян отметил, что «документ действительно плох для нас, но не нужно его еще больше ухудшать на самом деле». Разговоры о передаче Мегри премьер-министр назвал абсолютной чушью.

Премьер подчеркнул, что предстоящие действия по вопросу статуса Карабаха не меняются, международное признание Карабаха становится абсолютным приоритетом, и в пользу международного признания Карабаха сейчас есть более веские аргументы.