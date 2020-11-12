COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 32 человека

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 12 ноября число выздоровевших пациентов увеличилось на 1794 и сейчас составляет 70 130.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 32 человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1668.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 430 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (11 за последние сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 40 452, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 453 033 (4583 за сутки).